[아시아경제 김유리 기자] 파크 하얏트 부산 호텔 라운지는 제철 과일과 다양한 토핑을 더한 프리미엄 아이스 디저트 빙수 3종을 출시한다고 7일 밝혔다.

라운지의 베스트셀러 '수박 빙수'에는 밀크 아이스에 수박, 수박 초콜릿, 수박 맛 젤리, 솜사탕이 들어갔다. '망고 빙수'는 망고를 갈아 넣은 밀크 아이스 위에 애플망고를 올려냈다. 벌집 모양의 허니콤 초콜릿도 들어갔다. '팥빙수'는 밀크 아이스 위에 국내산 단팥과 인절미를 올려 전통적인 팥빙수 맛을 살려냈다. 바닐라 아이스크림과 그린빈 양갱도 곁들였다.

라운지의 프리미엄 아이스 디저트 빙수는 매일 오전 10시부터 자정까지 이용 가능하다. 가격은 4만 원부터다(세금 포함). 단 라운지의 운영 시간은 사회적 거리두기 단계에 따라 변동될 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr