제주해경, 표류 중인 파나마 국적 화물선 위기서 구해

부유물 감김으로 운항 불가 해암서와 충돌 직전

[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 전남 광양항에서 중국으로 향하던 파나마 국적 화물선 A호가 6일 오전 해상 부유물이 스크루에 감기는 사고로 표류하다 제주해경에 의해 무사히 안전지역으로 예인됐다.

7일 제주해양경찰서에 따르면 전일 오전 9시 39분쯤 광양항에서 중국으로 향하던 파나마 국적 2700톤급 화물선 A호가(승선원 중국인 6명, 미얀마 5명, 베트남 2명) 제주항 22킬로 해상인 해암서 부근에서 부유물 감김으로 운항이 불가해 표류 중이었다.

신고를 접수한 제주해경은 인근 해역을 경비 중인 5백 톤급 경비함정을 긴급 급파해 해암서와 600m를 앞두고 충돌 위기 놓인 A호 예인을 시작했다. A호는 오후 1시께 제주항 안전지역으로 이동해 스크루 등에 감긴 1t 트럭 2대 정도의 부유물을 수거했다.

한편 제주해경 관계자는 “화물선을 포함 각종 어선이 운항하면서 폐그물 등에 스크루가 감겨 운항이 불가하고 특히 기상이 안 좋으면 더욱더 위험해질 수 있다”며 “폐그물 등은 꼭 수거해 지정된 곳에 반납해 줄 것”을 당부했다.

