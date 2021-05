[아시아경제 장효원 기자] 휠라홀딩스 휠라홀딩스 081660 | 코스피 증권정보 현재가 50,000 전일대비 4,000 등락률 +8.70% 거래량 1,632,818 전일가 46,000 2021.05.07 10:41 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"휠라홀딩스, 가시적인 실적 턴어라운드는 내년부터"외국인, 4주만에 '사자'…포스코 가장 많이 담아[클릭 e종목]"휠라홀딩스, 휠라 브랜드 재정비로 수익성 개선 더딜 것" close 가 자회사 아쿠쉬네트의 호실적 소식에 강세다.

7일 오전 10시28분 현재 휠라홀딩스는 전일 대비 8.59% 상승한 4만9950원에 거래되고 있다.

휠라홀딩스의 자회사 아쿠쉬네트는 1분기 매출액이 전년 동기 대비 42% 늘어난 5억8000만달러를 기록했다. 영업이익은 460% 증가한 1억2000만달러로 집계됐다. 이는 시장 전망치인 7000만달러를 크게 웃돈 수준이다.

배송이 KTB투자증권 연구원은 "북미 신규 골퍼가 50만명 유입되고 라운드 수가 증가하며 북미가 46% 성장했고 일본과 한국 역시 각각 50% 이상 성장했다"며 "높아진 골프 수요가 지속되고 있어 상반기 판매 호조가 견고할 것"이라고 분석했다.

