마이셰프, 롯데마트 28개점서 밀키트 8종 판매

[아시아경제 임혜선 기자]마이셰프가 롯데마트 서초점, 잠실점, 인천터미널점을 비롯한 전국 롯데마트 28개 점포에서 감바스, 스테이크, 파스타, 떡볶이 등 밀키트 인기 제품 8종의 판매를 시작했다고 7일 밝혔다.

마이셰프는 이번 롯데마트 입점을 통해 소비자들이 온라인뿐 아니라 오프라인에서도 밀키트를 쉽게 구매할 수 있도록 접근성을 대폭 확대한다는 계획이다. 특히 최근 1년 사이 코로나 19로 인해 밀키트를 찾는 가구가 급증한 만큼, 고객 수요에 맞춰 공격적으로 오프라인 판매처 확대에 박차를 가한다는 전략이다.

현재 마이셰프는 롯데백화점, 신세계백화점, 현대백화점 등 주요 백화점의 오프라인 매장과 쿠팡, 마켓컬리 등 온라인 플랫폼 등 총 45여 곳에 입점되어 있다. 이번 롯데마트 입점은 백화점 중심의 수도권은 물론 전국 점포로 판매지점이 확대되는 기점으로, 보다 다양한 고객층에게 밀키트 판매가 확산될 것으로 기대된다.

마이셰프 임종억 대표는 “이제 롯데마트에서도 고객분들이 보다 쉽고 편리하게 마이셰프 밀키트를 접하실 수 있게 되었다”라며, “앞으로도 소비자가 원할 때 언제든 신선하고 우수한 품질의 밀키트를 구매할 수 있도록 판매처를 적극적으로 늘려나가, 밀키트 보급화를 선두하는 기업이 되도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.

