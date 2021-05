해남군, 가정의 달 맞아 ‘히든해남 7선’ 인증샷 이벤트

[아시아경제 호남취재본부 김 현 기자] 전남 해남군은 가정의 달을 맞아 해남의 숨겨진 명소를 찾아 인증샷을 남기면 해남특산물을 증정하는 ‘히든해남 7선’ 인증샷 이벤트를 갖는다고 7일 밝혔다.

히든해남 7선은 해남군과 사진작가협회 해남지부에서 잘 알려지지 않은 숨은 관광명소와 비대면 관광지 위주로 7곳을 선정했다.

기간은 7일부터 23일까지 2주간으로, 7선 중 한 곳 이상을 방문해 인증샷을 찍고 군 공식 페이스북에 댓글을 달면 해남 특산물을 증정하는 이벤트를 갖는다.

히든해남 7선은 해남읍의 금강저수지 둘레길, 송지면 땅끝 등대, 화원면 예술의 거리, 북평면 해월루 산책로, 현산면 4est수목원, 마산면 해바라기농장, 화원면 오시아노 관광단지이다. 자세한 주소는 해남군 공식 페이스북에서 확인할 수 있다.

마산면 해바라기농장과 4est수목원의 경우 지난 2019~2020년 방문 사진으로도 인증샷 이벤트에 참여할 수 있다.

이벤트 참여자 중 40명을 추첨해 당첨자들에게 전복, 밤호박 등 해남특산물을 증정할 계획이다.

군 관계자는 “5월 가정의 달 사랑하는 가족들과 해남에서 행복한 추억을 만들 수 있는 특별한 이벤트를 마련했다”며 “해남의 숨겨진 명소에서 의미 있는 시간을 보낼 수 있길 바란다”고 전했다.

호남취재본부 김 현 기자 kh0424@asiae.co.kr