SM엔터, 美제작사 MGM과 손잡고 K팝을 할리우드로 이끈다

오디션 통해 선발된 참가자, 'NCT 할리우드' 멤버로 미국 음악 시장에서 활약

[아시아경제 최동현 기자] SM엔터테인먼트가 미국의 마크 버넷(Mark Burnett) 프로듀서, 대형 제작사 MGM과 손잡고 K팝을 할리우드로 이끈다.

SM엔터는 미국 유명 오디션 프로그램 ‘더 보이스’, ‘서바이버’, ‘샤크 탱크’ 등을 제작한 할리우드의 MGM과 함께 미국을 비롯해 글로벌 음악 시장에서 활동할 'NCT 할리우드' 론칭을 위한 오디션 프로그램을 연내 공개한다고 7일 밝혔다.

이번 프로젝트는 30년간 K팝 세계화를 개척해온 이수만 프로듀서의 아티스트 및 음악 콘텐츠 프로듀싱 노하우와 ‘더 보이스’ 등 미국 유명 오디션 프로그램을 연출한 마크 버넷 프로듀서의 콘텐츠 제작 역량 간 결합이다. 동양과 서양에서 영향력이 높은 두 거장의 만남으로 극대화 될 시너지에 이목이 집중될 전망이다.

이번 글로벌 오디션은 미국 할리우드에서 NCT의 새로운 멤버를 발굴하기 위해 진행되는 것으로 전 세계의 만 13~25세 사이의 남성 누구나 지원 가능하다. 최종 선발된 참가자는 한국에서 SM엔터의 핵심 시스템인 ‘CT(Culture Technology)’를 기반으로 이수만 프로듀서의 프로듀싱과 NCT 멤버들의 멘토링을 받아 향후 새롭게 론칭할 'NCT 할리우드' 멤버로 글로벌 활동에 나설 예정이다. 이번 프로젝트를 통해 SM엔터는 MGM과 함께 K팝을 할리우드에서 미국의 중심 문화로 이끌어 갈 계획이다.

이수만 프로듀서는 "글로벌 오디션 프로젝트를 마크 버넷 프로듀서, MGM과 진행할 수 있어 기쁘고 전세계 음악 팬들이 흥미롭게 지켜볼 수 있는 새로운 형식의 오디션 프로그램을 만들어 가고 싶다"며 "무한한 잠재력을 지닌 참가자들이 아티스트로서 역량을 키워갈 수 있도록 프로듀싱할 것"이라고 밝혔다.

마크 버넷 프로듀서는 “이번 글로벌 오디션은 혁신적인 프로그램으로 MGM이 전 세계적인 규모로 만들기 위해 제작하고 있다”며 “K팝은 음악의 한 장르 그 이상의 의미를 지니며 문화적인 현상"이라고 말했다.

