[아시아경제 임철영 기자] 화이자가 오는 7월 23일 개막하는 일본 도쿄올림픽 참가 선수와 관계자들을 대상으로 코로나19 백신을 기부하겠다고 밝혔다.

6일 화이자는 보도자료를 통해 바이오엔테크와 함께 국제올림픽위원회(IOC)와 이 같은 내용의 양해각서를 교환했다고 전했다.

화이자와 바이오엔테크는 IOC 등과 협의해 올림픽 참가 선수와 직원들이 일본을 방문하기 전 2차 접종까지 받을 수 있도록 하겠다고 설명했다.

백신 기부는 이달 말부터 시작될 전망이다. 화이자는 백신은 이달 말부터 시작한다면서 이밖에 국가들과 맺은 계약에는 영향을 주지 않을 것이라고 덧붙였다.

