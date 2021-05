IHQ '롤여신' BJ 유소나와 전속 계약

[아시아경제 박형수 기자] IHQ IHQ 003560 | 코스피 증권정보 현재가 2,275 전일대비 15 등락률 +0.66% 거래량 874,611 전일가 2,260 2021.05.06 15:30 장마감 관련기사 KH미디어, iHQ 인수 마무리…새로운 성장엔진 시동“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정《시선집중》 '쿠팡관련주'만 보지 말고 나도 좀 봐줄래?! close 가 BJ 유소나와 전속 계약을 맺었다.

IHQ는 다양한 디지털 콘텐츠 제작과 플랫폼 확대를 위해 영향력 높은 1인 방송 유튜버 크리에이터인 유소나와 파트너십을 체결했다고 6일 밝혔다.

유소나는 매력적인 보이스와 남다름 입담으로 아프리카TV에서 게임 방송을 진행하고 있다. 애청자 수는 약 50만 명, 누적 시청자 수는 약 1억 명의 기록을 보유한 인기 BJ다. 유튜브 구독자 수는 약 65만 명으로 실버 버튼을 획득했고, 누적 조회수도 약 3억5000만 뷰를 돌파했다. 유소나는 '2020 아프리카TV 대상 시상식'에서 올해의 게임 엔터테이너 여자 부문을 수상했다.

IHQ 관계자는 "게임, 먹방, 일상 등 유소나가 다양한 분야에서 창의적인 크리에이터로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것"이라며 "자신만의 매력으로 승부할 수 있는 BJ가 되기를 바란다"고 설명했다.

유소나 씨는 "IHQ 채널의 새로운 프로그램을 통해 트랜디한 콘텐츠를 선사하겠다"고 말했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr