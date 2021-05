[아시아경제 이승진 기자] SPC삼립 SPC삼립 005610 | 코스피 증권정보 현재가 72,500 전일대비 700 등락률 +0.97% 거래량 21,302 전일가 71,800 2021.05.06 15:30 장마감 관련기사 SPC삼립, 주당 1104원 현금배당 결정백종원도 당황시킨 농식품부 엉터리 보고서 [e공시 눈에 띄네] 코스피-9일 close 은 연결 기준 올해 1분기 영업이익이 104억원으로 지난해 동기보다 52.9% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 6일 공시했다.

매출은 6525억원으로 작년 동기 대비 10.5% 증가했다. 순이익은 62억원으로 301.9% 늘었다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr