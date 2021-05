신정훈 의원, 월송지구 배수개선사업 주민설명회 개최

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 신정훈 국회의원(더불어민주당, 전남 나주·화순)은 6일 나주시 동강면 월송지구 배수개선사업의 향후 계획에 대한 주민설명회를 가졌다.

나주시 동강면 월송·대지·곡천리 마을주민과 이장, 이상만 나주시의회 의원 등이 참석한 가운데 열린 이날 설명회는 이 지역 숙원사업인 월송지구 배수개선사업이 신규 착수된다는 것을 알리고 주민의견을 수렴하기 위해 마련됐다.

신정훈 의원은 “지역주민들과 함께 노력한 결과 월송지구 배수개선사업이 농림축산식품부로부터 기본조사 대상지구로 선정됐다”며 “상습 침수구역 해소를 위해 국비를 적기에 투입할 수 있도록 앞으로도 관심과 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

김선일 농어촌공사 나주지사장은 “동강면 월송지구는 4년간 사업비 122억원을 투입해 수혜면적 160㏊에 배수펌프장 2개소 및 배수로 6.5㎞를 설치할 계획”이라고 추진계획을 설명했다.

