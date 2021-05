[금리인상 변수]"금리 인상에는 동의하지만…" 시기 제각각

"충격완화 시그널…7월이 적절"

"물가상승 가능성, 11월에 대응"

[아시아경제 장세희 기자]재닛 옐런 미국 재무장관이 미 기준금리 인상 필요성을 거론하면서 우리나라의 기준금리 조기 인상론도 급부상하고 있다. 전문가들은 ‘인플레이션→금리 인상’ 수순이 불가피하다고 내다보지만, 시기에 대해선 이견을 보이고 있다. 일부는 하반기에 접어들자마자 인상을 단행해야 한다는 입장인 반면, 추이를 보고 결정해야 한다는 신중론도 만만치 않다.

하준경 한양대 경제학과 교수는 "물가가 3~4%대까지 올라가면 금리로 대응을 안 할 수 없다"며 "결국 미 연준 당국자들이 얼마나 인플레이션을 용인할 것인지에 따라 금리 인상 여부가 결정될 것"이라고 밝혔다. 실제로 미 소비자물가는 지난 3월 2.6% 올라 연준 목표치인 2.0%를 넘어섰고, 이후 3%를 넘을 것이라는 관측도 나온다.

우리나라 금리 인상과 관련해선 "지금부터 일정 부분 충격을 완화할 수 있도록 인상 시그널을 주고, 7월께 금리를 올리는 방안을 고려해 봐야 할 것"이라고 밝혔다.

이런 주장은 소비 회복이 강하게 나타나면서 물가가 오르는 상황을 감안한 것으로 보인다. 통계청에 따르면 4월 소비자물가는 3년8개월 만에 최대폭으로 상승했다. 소비가 활발해지면 자금 수요 또한 늘어나기 때문에 덩달아 금리가 올라갈 수밖에 없는 구조다. 인플레이션을 더 이상 용인하기 어려운 상황이 점차 다가오고 있다는 얘기다.

김상봉 한성대 경제학과 교수도 금리 인상에 무게를 실으면서 올 연말께 가능성이 있다는 입장이다. 김 교수는 "농축수산물, 공업제품, 집세 등의 물가가 크게 오른 상황"이라며 "집단면역이 생기는 11월쯤 금리를 올려 물가 상승에 대응해야 한다"고 말했다. 통계청에 따르면 지난달 농축수산물 가격이 13.1% 급등했고 공업제품 물가도 2.3% 올랐다.

