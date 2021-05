한화시스템, 1Q 영업익 180%↑…"천궁 PIP·AI 보험코어가 실적 견인"

[아시아경제 우수연 기자]한화시스템은 올해 1분기 영업이익이 전년 동기 대비 180% 급증한 307억원을 기록했다고 6일 밝혔다. 매출은 전년대비 30% 가량 늘어난 3667억원, 당기순이익도 148% 늘어난 238억원으로 집계된 호실적을 기록했다.

한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 18,150 전일대비 950 등락률 +5.52% 거래량 1,050,347 전일가 17,200 2021.05.06 11:26 장중(20분지연) close 은 중거리 지대공 유도무기체계 다기능레이다 성능개량(천궁-PIP) 양산 사업과 AI 보험 자동심사를 위한 차세대 보험코어 시스템 사업 매출이 늘면서 매출 성장을 이끌었다고 설명했다. 고속도로 지능형 교통체계(ITS)와 차세대 전사자원관리 시스템(ERP) 구축 등 기존 주력 사업도 안정적 매출을 기록했다.

'한국형 미니 이지스'로 불리는 한국형 차기 구축함(KDDX)의 다기능 레이다(MFR)와 전투체계 개발 사업(CMS)에선 첫 매출이 나왔다. 한화시스템은 지난해 9월 5400억원 규모의 KDDX의 CMS·MFR 개발 사업을 수주한 바 있다.

JTDLS(합동전술데이터링크체계) 완성형 체계 개발 사업, 한국무역협회 빅데이터 기반 서비스 제공 사업 등 방산·ICT 분야에서 고루 새로운 매출이 나오기 시작하면서 영업이익이 확대됐다고 한화시스템은 설명했다.

한편, 레이다·전자광학 등 감시정찰분야 매출은 1151억원으로 집계됐다. 지난달 처음 공개된 한국형 전투기 KF-21의 핵심장비인 능동위상배열레이다(AESA)와 적외선탐지 추적장비(IRST), 전자광학표적추적장비(EO TGP) 등 한화시스템이 개발한 부품들이 매출을 냈다. 공군 전투기 피아식별장치(IFF) 업그레이드 사업 등 항공우주 분야에선 443억원의 매출을 기록했다. 감시 정찰 및 항공 우주 분야 매출액만 1594억원으로 1분기 총매출의 43%가 넘는 비중을 차지했다.

김연철 한화시스템 대표는 “감시정찰·항공우주 분야 사업은 이미 영업이익을 내고 있지만 본격적인 활동이 시작되면 훨씬 더 큰 규모의 수익이 기대된다"고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr