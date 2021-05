'비즈니스 크리에이터 양성 과정' 운영

국립중앙도서관은 다음 달 12일부터 7월 24일까지 매주 토요일에 '비즈니스 전문 크리에이터 양성 과정'을 운영한다고 4일 전했다. 1인 미디어의 콘텐츠 기획과 제작을 지원하는 교육 프로그램이다. 오는 28일까지 국립중앙도서관과 미디어자몽 누리집에서 신청할 수 있다. 열여섯 명을 선발해 직종별 맞춤 콘텐츠 기획, 개별 채널 개설 및 운영계획, 모바일 영상 촬영, 편집 기초 이론, 콘텐츠 제작 발표 등을 진행한다. 자세한 내용은 국립중앙도서관 누리집 참조.

