하나카드 "트렌비서 쇼핑하면 20% 할인"

하나 멀티 온·멀티 영 카드 신규 가입고객 대상 최대 10만원 캐시백

[아시아경제 기하영 기자]하나카드가 가정의 달을 맞아 국내 대표 온라인 명품 쇼핑 플랫폼인 '트렌비'와 함께 단독 할인 이벤트를 진행한다고 4일 밝혔다.

이번 이벤트는 이달 말까지 진행되며, 트렌비에서 하나카드로 ▲10만원·20만원·30만원 결제 시 1만5000원·3만원·4만5000원 캐시백과 5000원·1만원·1만5000원 트렌비 할인쿠폰이 각각 제공돼 정가 대비 20%의 혜택을 받을 수 있다. 또 2~8개월 무이자 할부 혜택도 모든 고객에게 제공한다.

이 이벤트는 하나카드가 운영 중인 해외여행·쇼핑 관련 특화 플랫폼인 G.lab'에서 참여 가능하며, '트렌비 최대 16만원 혜택!' 이벤트에 접속해 응모 후 트렌비에서 하나카드로 결제 시 혜택을 적용 받을 수 있다.

또 올 초 출시 된 '하나 멀티 온'과 '멀티 영'카드를 신규 가입하고 트렌비에서 10만원·15만원 이상 결제한 고객에게는 7만원·10만원의 캐시백이 각각 제공된다.

한경호 하나카드 글로벌본부 본부장은 "트렌비와의 제휴를 통해 하나카드 고객들이 더욱 차별화된 가격과 혜택으로 합리적인 명품 쇼핑을 즐길 수 있길 바란다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr