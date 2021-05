참좋은여행이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 접종자를 대상으로 괌 여행 상품을 출시했다. 첫 출발일은 7월 21일이고, 9월 18일 추석 연휴까지 모두 9차례 출국이 예정돼 있다. 진에어 180석 항공기 정규편을 빌려 전세기로 이용하고, 기간은 4박 5일이다. 예약할 때 별도의 백신접종증명 관련 서류를 제출할 필요는 없지만, 출국하기 전에는 질병관리청에서 발급한 백신여권 '쿠브(COOV)'를 제시해야 한다. 4일 서울 중구 참좋은여행에서 관계자가 관련 모니터를 주시하고 있다. /문호남 기자 munonam@

