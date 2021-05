전국에 비가 내린 4일 서울 시청역 인근에서 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. 비는 어린이날인 내일 새벽부터 차츰 그치겠다. /문호남 기자 munonam@

