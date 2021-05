허석 순천시장, 중앙부처 국비 건의 공감대 이끌어내

산림청, 기재부, 행안부, 문체부 방문해 핵심사업 14건, 5300억 원 지원 건의

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 허석 순천시장이 내년도 국비 확보를 위해 전날 산림청, 기획재정부, 행정안전부, 문화체육관광부 등을 방문해 신규 핵심사업 14건 5300억 원 규모의 사업에 대해 직접 설명하고 국비 지원을 건의했다고 4일 밝혔다.

이번에 건의한 주요 핵심 사업으로는 ▲ 전남 디지털애니메이션센터 건립(300억 원) ▲제3차 법정 문화도시 지정(200억 원) ▲ e-모빌리티 공유형 통합 교통서비스 실증 지원(180억 원) ▲마을 하수관로 정비사업( 300억 원) ▲ K-미라클 힐링센터 조성사업(100억 원) ▲한반도 탄소중립정원 조성(200억 원) ▲ 순천 봉화산 Forest Play Zone 조성 사업(100억 원) ▲ 2023순천만국제정원박람회 개최지원(467억 원) 등이다

허석 시장은 이날 해당부처 국ㆍ과장을 직접 방문하여 사업의 필요성과 차별성을 부각하고 부처에서 바라던 핵심사항을 족집게처럼 뽑아내 맞춤형으로 설득하여 공감대를 이끌어 냈다.

시는 내년 국비 발굴을 위한 준비를 지난해 하반기부터 시작해 총 5회 이상의 부서 검토 보고회를 통해 오는 2023순천국제정원박람회 연관사업 및 경제, 민생, 미래 시정의 원활한 추진을 위한 순천형 대형프로젝트를 포함해 총 150건 1조 4000억 원 규모의 국고사업을 발굴했다.

또한 지난 2월 24일에는 임채영 부시장을 중심으로 전남도청 8개 실국을 방문해 내년 국고지원 현안사업 설명 및 건의했고, 지난달에는 실·국·소장이 중심이 되어 해방부처를 방문, 건의 하는 등 모든 사업부서에서 국비 확보를 위해 적극적으로 활동 해 왔다.

한편 시는 지난 해 코로나 19 위기 속에서도 열악한 지방재정 여건을 극복하고자 다양한 활동을 통해 ‘지난해 대비 550억 원이 증가한 5553억 원의 국비를 확보해 시민경제에 투자하고 있다.

허석 시장은 “중앙부처에서 우리 순천에 대해 좋은 이미지를 가지고 있는 만큼, 전남도 및 중앙부처, 국회 등을 수시로 방문, 사업에 대한 공감대를 형성하고 신규직원부터 국·소장까지 모두 열정과 의지를 갖고 내년 국고지원 현안사업이 정부 예산에 반영될 수 있도록 국비 확보에 끝까지 총력을 다 하겠다”고 말했다.

