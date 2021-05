신한은행, 학대피해아동쉼터에 차량·유류비 지원

총 76개 전국 학대피해아동쉼터 지원

[아시아경제 김진호 기자] 신한은행은 어린이날을 맞아 사회복지 공동모금회·굿네이버스와 함께 학대피해아동쉼터에 ‘동행(同行) 프로젝트’ 차량 전달식을 진행했다고 4일 밝혔다.

전일 중구 본점에서 진행된 차량 전달식에는 진옥동 신한은행장, 김상균 사랑의 열매 사무총장, 김웅철 굿네이버스 사무총장 그리고 학대피해아동쉼터를 대표해 홍수정 경기 좋은친구 그룹홈 시설장이 참석했다.

‘동행(同行) 프로젝트’는 전국 학대피해아동쉼터에 차량 및 유류비를 지원하고자 올해부터 추진한 신한은행의 대표 사회 공헌 사업이다. 전국 76개 쉼터를 대상으로 수요조사 및 심사를 통해 선정된 29개소에는 차량지원을, 44개소에는 유류비를 3년간 지원한다.

학대피해쉼터 아동들의 경우 학교 등·하교와 심리적·육체적 치료를 위한 의료시설 방문 등을 위해 차량 이동이 자주 필요한 상황이지만 현실적으로는 쉼터의 차량 부족으로 인해 많은 어려움을 겪고 있다.

신한은행 관계자는 "쉼터 차량 및 유류비 지원을 통해 학대피해아동들이 사회 적응에 필요한 의료 및 교육 서비스 등을 적시에 받을 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 다양한 어려움을 겪고 있는 아동 청소년과 동행하며 밝은 미래와 희망을 전해줄 수 있는 사업을 지속해 나가겠다"고 말했다.

한편 ‘동행 프로젝트’는 평소 아동에 대한 각별한 관심과 지원을 이어온 진옥동 은행장의 사회공헌 의지를 담아 기획됐다. 진 행장은 2019년 취임 후부터 아이들의 교육지원을 위해 1억여원을 기부해온 것으로 알려졌다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr