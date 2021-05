분홍색=여아용, 파란색=남아용?…인권위 "영유아 상품 색깔구분 성역할 고정관념 강화"

[아시아경제 이관주 기자] 영유아 상품의 성별에 따른 색깔 구분이 성역할 고정관념을 강화할 수 있다며 국가인권위원회가 개선이 필요하다는 의견을 제시했다.

인권위는 4일 성별에 따라 색깔을 구분하는 방식을 탈피하는 방향으로 개선할 필요가 있다며 영유아 상품 생산 회사들에 의견 표명을 했다고 밝혔다.

시민단체 '정치하는 엄마들'은 영유아 상품 생산 회사들이 기능과 무관하게 '분홍색은 여아용, 파란색은 남아용'으로 성별을 구분하고 소꿉놀이를 여아놀이를 취급하는 등 아이들에게 성역할 고정관념을 강화시키고 있다며 인권위에 진정을 제기했다.

이에 대해 업체들은 "판매·유통상 편의를 위해 상품에 성별을 표기했고, 색깔에 따라 성별을 구분하는 사회·문화적 관행에 익숙한 소비자의 선호를 반영한 것"이라고 주장했다. 다만 이후 인권위 조사 과정에서는 성별표기 및 성차별적 문구를 삭제하거나 개선할 계획임을 밝혔다고 인권위는 전했다.

인권위는 "아이들은 색깔에 대한 사회적 이미지에 따라 여성은 연약하고 소극적이고, 남성은 강인하고 진취적이라는 성역할 고정관념을 학습하게 된다"며 "이러한 성역할 고정관념은 아이들의 미래의 행동, 가치관 및 직업선택에도 영향을 주게 된다"고 설명했다.

그러면서 "이러한 과정을 거치면서 아이들은 사회?문화적 관행에 따라 구성된 젠더(gender)에 부합하는 성역할(gender role)을 학습하게 되고 ‘여성다움’ ‘남성다움’이라는 성역할 고정관념을 내면화하는 방식으로 사회화돼 성차별이 심화되는 결과를 초래한다"고 지적했다.

인권위는 "영유아 상품의 성별 구분은 성역할 고정관념을 심어주는 효과를 발생시키므로 우리 사회가 성별에 따라 색깔을 구분하는 방식을 탈피, 성별을 구분하지 않고 사람 자체로 접근하는 ‘성중립적인(gender-neutral)’ 방향으로 개선할 필요가 있다고 판단하여 의견표명을 결정했다"고 했다.

