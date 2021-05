SK매직, 삼성전자와 렌탈 결합상품 출시 ‘맞손’

삼성전자 제품과 SK매직 관리 서비스 결합한 상품 출시

새로운 ‘공간 관리 서비스’로 렌탈 경쟁력 대폭 강화

[아시아경제 김희윤 기자] SK매직은 삼성전자와 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 4일 밝혔다.

이날 협약식은 강동구 길동 소재 SK매직 브랜드 체험공간 ‘잇츠매직 (it’s magic)’에서 진행됐다. 윤요섭 SK매직 대표이사와 강봉구 삼성전자 한국총괄(부사장)이 참석했다.

양사는 이번 업무협약을 통해 ▲삼성전자의 가전 제품을 SK매직 플랫폼에서 판매 ▲삼성전자 제품과 SK매직 렌탈서비스를 결합한 상품 출시 ▲SK그룹 관계사 및 구독플랫폼으로 판매 채널 확장 등 다양한 분야에서 적극적인 협업을 추진하기로 했다.

SK매직은 이번 업무협약으로 그동안 고객 수요가 많았던 에어드레서, 건조기, 세탁기, 냉장고 등 대형 제품에 대한 라인업을 강화할 수 있게 됐다. 삼성전자는 렌탈 서비스를 원하는 고객의 새로운 요구에 적극적으로 대응할 수 있게 됐다.

아울러 SK매직은 제품 무상 A/S, 소모품 교체 등 일반적인 렌탈 관리서비스를 비롯해 공간 전체를 관리해주는 서비스 상품도 선보인다는 계획이다. 고객의 다양한 요구를 충족시키는 새로운 결합상품과 공간 관리 서비스를 통해 매출과 렌탈 계정 확대에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다고 SK매직 측은 설명했다.

강봉구 삼성전자 한국총괄(부사장)은 “각 분야를 대표하는 양사의 앞선 역량을 기반으로 새로운 고객가치 창출을 위해 노력할 것”이라며 “최적의 파트너사인 SK매직과 함께 시너지가 극대화 될 수 있도록 다양한 협력방안을 적극적으로 모색하겠다”고 말했다.

윤요섭 SK매직 대표이사는 “삼성전자와의 전략적 제휴로 고객의 요구를 충족시켜줄 수 있는 제품과 서비스 기반을 구축하게 됐다”며 “앞으로도 고객가치 제고를 위한 다양한 기업과의 전략적 제휴를 통해 렌탈시장에서의 리더십 강화 및 차별화된 경쟁력을 확보해 나갈 것”이라고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr