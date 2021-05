[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남도의회 국민의힘 의원 등 20여명이 3일 의령군 정곡면의 한 농가를 찾아 마늘종제거에 일손을 도왔다.

농번기 인력 부족을 겪고 있는 데다 코로나19까지 겹쳐 가중되는 고통 분담 차원에서 손을 걷고 나선 것이다.

특히 지난 보궐선거 이후, 도민을 섬기는 의정활동을 표방한 정책의 하나로 분기별 실현 가능 활동의 첫 번째 실천이기도 하다.

한편 이날 일손 돕기에는 오태완 의령군수도 함께 참여했다.

정동영 대표의원은 "오늘 현장에 와서 보니 농촌 일손이 매우 부족한 상황임을 심각하게 느낀다. 농가에 조금이나마 희망을 주고 도움이 됐기를 바라며, 앞으로도 도의회에서 할 수 있는 역할에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr