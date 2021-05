전봉민 의원 일가 특혜 의혹, 박극제 전 부산서구청장 소환 조사받아

부산경찰청 “초고층 아파트사업 인허가 수사 관련, 담당 공무원 조사했다”

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 초고층 아파트 사업 특혜 의혹 등 전봉민 의원(무소속) 일가 비위 의혹을 조사 중인 경찰이 박극제 전 부산 서구청장과 담당 공무원들을 소환 조사한 것으로 확인됐다.

3일 부산경찰청에 따르면 반부패수사대가 최근 박 전 구청장(현 공동어시장 대표)에 대해 2차례 소환 조사했다.

경찰은 박 전 구청장 외에도 전 의원 일가가 진행한 아파트 사업 인허가 업무를 담당한 공무원 2명을 조사했고, 계좌추적도 했다.

박 전 구청장은 부산 서구 송도해수욕장 앞에 있는 69층짜리 아파트인 힐스테이트 이진베이시티 사업 선정 과정에 부당한 영향력을 행사했는지 직권남용 여부에 대해 조사받은 것으로 알려졌다.

박 전 청장은 이에 대해 혐의를 전면 부인하며 개발 규모나 범위 산정 때 부당한 지시를 한 적이 전혀 없다고 강조했다.

경찰은 “수사가 진행 중인 사안으로 어떠한 내용도 확인해 줄 수 없다”고 했다.

경찰은 전 의원 일가 비위 혐의에 대한 진정서를 접수하고 조사하는 과정에서 박 전 청장 등을 수사한 것으로 알려졌다.

지난해 말 언론과 시민단체를 통해 전 국회의원 일가가 운영하는 업체가 시행사로 참여한 이진베이시티 사업 전반에 걸쳐 특혜 의혹이 불거졌다.

이진베이시티는 송도해수욕장 앞 옛 한진 매립지에 69층짜리 주상복합 3개동(1368세대) 아파트와 4성급 호텔을 개발하는 사업이다.

이진베이시티는 주거 비율을 기존 50%에서 80%로 상향하는 지구단위 계획 변경이 이뤄져 논란에 싸였다. 부산시 공무원과 유착 관계 의혹 등도 제기됐다.

전 의원 부친인 전광수 이진종합건설 회장이 모 언론사 취재를 무마하기 위해 금품을 제공하려 했다는 사실이 밝혀지면서 논란이 커졌다.

전 의원은 이 사건 때문에 국민의힘을 탈당해 무소속 신분이 됐다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr