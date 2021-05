[아시아경제 이민지 기자] 신한금융투자는 주식거래 고객을 대상 룰렛이벤트를 진행한다고 3일 밝혔다.

이번 이벤트는 6월 30일까지 진행되며 국내주식과 미국주식을 온라인으로 거래한 개인고객이 대상이다. 주식거래 룰렛이벤트는 이벤트를 신청한 후 주식매매를 통해 획득한 응모권으로 경품을 신청할 수 있다.

경품은 50만원 스탁콘 20명, 20만원 스탁콘 50명, 10만원 스탁콘 100명 그리고 5000원 스탁콘으로 구성되어있다. 응모권은 일간 국내주식 거래금액 1000만원당 1장, 미국주식 거래금액 1000만원당 1장을 증정해서 각각 일일 최대 10장까지 받을 수 있다.

이벤트에 대한 자세한 사항은 신한금융투자 홈페이지와 모바일 앱 ‘신한알파’에서 확인 할 수 있다.

