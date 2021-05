레미콘 中企 10곳 중 7곳 "출하능력 대비 트럭 한참 부족해"

중소기업중앙회, '레미콘 중소기업 믹서트럭 수급조절 관련 의견조사' 발표

기업 절반 이상 "운송차 6대 이상 부족"

74.3%는 운반비 급등으로 골머리…"차량등록 제한 풀어야"

[아시아경제 이준형 기자] 레미콘 중소기업의 출하능력 대비 레미콘 운송차(믹서트럭) 수가 턱없이 부족한 것으로 나타났다.

중소기업중앙회는 지난달 12일부터 19일까지 레미콘 중소기업 300개사를 대상으로 '레미콘 중소기업 믹서트럭 수급조절 관련 의견조사'를 실시한 결과 레미콘 중소기업 10곳 중 7곳(71.3%)은 출하능력 대비 보유 및 계약한 레미콘 운송차(믹서트럭)가 부족하다고 응답했다고 3일 밝혔다. 수도권 지역 기업은 83.1%가 부족하다고 응답했다.

운송차가 부족한 정도로는 '5대 이하'가 47.7%로 가장 높았다. '6~10대'(39.3%), '11~15대'(10.3%)가 뒤를 이어 운송차가 6대 이상 부족하다는 응답이 과반수를 넘었다.

10곳 중 8곳 이상(83.3%)은 레미콘 운송차의 신규 차량등록 제한을 풀어줄 필요가 있다고 답했다. 이외에도 필요한 조치로 '수급조절 대상에서 레미콘 트럭 제외'(39.6%), '차량 부족 지역에 신규등록 허용'(31.2%), '한시적 해제 및 시장 분석 후 적용'(27.2%) 등이 꼽혔다.

또한 레미콘 중소기업 74.3%는 운송차 신규 차량등록 제한이 장기화된 영향으로 운반비가 급등해 골머리를 앓고 있었다. 기업 절반 이상은 '운반사업자(운송차 운전자)의 운반비 외 과도한 요구'(55.7%), '차량 부족에 따른 운송차질'(50.7%) 등으로도 애로를 겪었다고 응답했다.

업계는 신규 차량등록 제한과 관련한 정부 건의사항으로 '운반사업자의 불법 집단행동에 대응하기 위한 전담창구 마련'(61.7%)을 가장 비중있게 꼽았다. 이어 '수급 조절 권한의 지자체 위임 등 조절 방식의 전반적 정비'(50.7%), '수급조절위원회에 레미콘 업계 위원 포함'(40.7%) 순이었다.

배조웅 한국레미콘공업협동조합연합회장은 "2009년 이후 12년 동안 이어진 레미콘 운송차 신규 차량등록 제한으로 인한 문제가 갈수록 심화되고 있다"고 말했다. 배 회장은 "수급조절 해제 조치가 절실한 상황"이라며 "업계와 국토부 간 소통 창구 마련, 중소레미콘업계의 건설기계 수급조절위원회 위원 참여 등 업계 현실을 이해하기 위한 정부의 관심과 대책 마련이 필요하다"고 덧붙였다.

