롯데제과, 아이스크림 구독 서비스 '월간 아이스' 론칭

[아시아경제 임혜선 기자] 롯데제과가 과자 구독 서비스 ‘월간 과자’에 이어 아이스크림 구독 서비스 ‘월간 아이스’를 내놨다.

3일 롯데제과에 따르면 ‘월간 아이스’는 한 달에 한 번 다양한 종류의 아이스크림 제품을 받아 볼 수 있는 서비스다. 매월 다른 테마를 적용, 그에 맞는 제품들과 신제품을 엄선하여 제품 구성을 달리한다. 이 구독 서비스는 이용자의 호기심을 위해 구성 내용은 제품을 받을 때까지 비공개로 진행된다.

‘월간 아이스’는 오는 12일까지 롯데제과 공식 온라인 몰 ‘롯데스위트몰’을 통해 신청할 수 있다. 서비스 이용료는 월 1만4900원이다. 모집 정원은 선착순으로 200명이며 제품은 매월 중순에 배송된다. ‘월간 아이스’ 론칭 기념으로 이번에 서비스를 신청한 100명에게는 보냉백 1개를 증정한다.

앞서 롯데제과가 지난해 선보인 과자 구독 서비스 ‘월간 과자’는 서비스 신청 3시간만에 마감되는 등 소비자에게 주목받았다. 롯데제과는 ‘월간 과자’ 등 과자 구독 서비스를 지속적으로 확대 추진할 계획이다.

