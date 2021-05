[아시아경제 황준호 기자] 코로나19 백신을 개발한 미국 제약사 모더나가 한국 자회사 설립에 본격적으로 나섰다는 관측이 나오는 가운데 에스티팜 에스티팜 237690 | 코스닥 증권정보 현재가 125,200 전일대비 11,100 등락률 +9.73% 거래량 701,806 전일가 114,100 2021.05.03 09:47 장중(20분지연) 관련기사 한국에서 일할 직원 채용 나선 모더나… 자회사 설립 초읽기?(종합)에스티팜, 1Q 영업손실 65억원…전년比 29% 축소모더나, 한국 내 자회사 설립 통한 위탁생산 추진하나 close 등 관련주들이 3일 장 초반 강세를 보이고 있다.

이날 오전 9시 32분 에스티팜은 전 거래일 대비 11.04% 오른 12만6700원에 거래되고 있다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr