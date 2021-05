카카오페이, 5월 한달간 매주 1억 이상 결제 프로모션

[아시아경제 성기호 기자] 카카오페이가 5월 한 달간 ‘GS25 오늘만 15% 할인쿠폰’, ‘상금카드’, ‘알 리워드’ 등 대규모 결제 프로모션으로 사용자들에게 매주 1억 원 이상의 풍성한 혜택을 선사한다고 3일 밝혔다.

먼저, 3일 하루 동안 ‘GS25 오늘만 15% 할인쿠폰’을 제공한다. GS25 편의점에서 쿠폰을 사용하여 카카오페이머니로 1원 이상 결제하면 최대 5000원까지 할인 받을 수 있다. 쿠폰은 3일 오전 9시부터 24시까지 선착순 50만 명에게 지급되며, 자정까지 사용 가능하다.

12일부터는 ‘매주 1억 원’ 프로모션이 3주간 진행된다. 오프라인 매장에서 페이머니, 신용?체크카드 상관없이 카카오페이로 1만 원 이상 결제하면 ‘상금카드’가 제공되며, 일주일마다 추첨을 통해 ‘상금카드’ 5장 이상 보유한 사용자 중 100명에게 카카오페이포인트 50만 포인트를, 1장 이상 보유한 사용자 중 1000명에게 5만0000포인트를 상금으로 지급한다. 카카오페이포인트는 카카오페이의 온라인 결제처에서 현금 대신 사용 가능하다. ‘상금카드’ 현황은 카카오톡의 카카오페이 홈 화면의 ‘혜택’ 탭에서 확인할 수 있다.

결제할 때마다 받는 ‘알 리워드’의 혜택도 대폭 확대된다. 5월 한 달간 ‘알 리워드’의 지급 횟수가 30회에서 50회로 늘어나며, 점심시간을 이용한 추가 혜택도 제공한다. 평일 오후 12시부터 2시까지 매장에서 카카오페이로 결제하면 최대 5배 혜택이 담긴 스페셜 알을 받을 수 있다.

이 외에도, 5월 한 달간 다양한 브랜드에서 카카오페이 결제 혜택을 제공한다. 뚜레쥬르에서 카카오페이로 2만원 이상 구매 시 5000원을 할인 받을 수 있으며, 롯데월드에서도 현장 결제 시 최대 47%까지 할인 적용이 가능하다. 여기어때에서는 선착순 800명을 대상으로 3만 원 이상 카카오페이로 결제 시 3000원을 즉시 할인해주며, 아고다는 카카오페이 홈 화면의 ‘혜택’ 탭이나 카카오톡 채널 메시지로 제공되는 시크릿 링크를 통해 결제하면 최대 결제 금액의 17%를 즉시 할인해준다. 카카오페이 홈 화면의 ‘혜택’ 탭에서 더 많은 프로모션을 확인할 수 있다.

카카오페이는 “카카오페이로 결제할 수 있는 사용처가 크게 증가함에 따라 사용자들이 많은 혜택을 누리면서 결제의 편의성을 느낄 수 있도록 대규모 프로모션을 준비했다”며, “어디에서나 쓸 수 있는 ‘범용페이’로 자리잡아 결제의 불편함을 해결하고 사용자들에게 더 많은 이로움을 드릴 것"이라고 밝혔다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr