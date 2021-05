"배민·CU서 월 최대 1.5만원 할인" SKT, 온라인 전용제휴 '티다팩' 출시

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤은 공식 온라인몰 T다이렉트샵(shop.tworld.co.kr)에서 온라인 전용 상품인 ‘티다팩’을 출시한다고 3일 밝혔다.

티다팩은 T다이렉트샵에서 휴대폰을 구매하고 대상 요금제에 가입한 고객에게 무료로 제공되는 온라인 전용혜택으로, 고객이 가입 신청 단계에서 원하는 제휴처의 할인 쿠폰을 선택할 수 있다. ▲배달의민족 ▲11번가 ▲원스토어 ▲CU 등 4개 제휴처 중 한 곳을 선택해 가입한 요금제에 따라 최대 1만5000원의 쿠폰 혜택을 12개월간 받을 수 있다.

쿠폰은 티다팩에 가입한 다다음 달부터 매월 초 MMS를 통해 받을 수 있으며 쿠폰 혜택은 월 말 기준으로 이용 중인 요금제에 따라 제공된다. 예를 들어 3일 T다이렉트샵에서 휴대폰을 구매하며 5GX 플래티넘 요금제와 티다팩을 신청한 고객이 해당 요금제를 유지하면 7월부터 5GX 플래티넘 요금제에 맞는 월 1만5000원 쿠폰 혜택이 제공된다.

티다팩은 5G 대상 요금제와 LTE 대상 요금제 모두 가입 대상이다. 5G 대상 요금제는 5GX 플래티넘을 포함한 9개, LTE 대상 요금제는 T플랜 요금제를 포함한 22개다. 쿠폰 혜택은 요금제에 따라 4000~1만5000원이다.

티다팩 혜택은 5월 3일부터 7월말까지 T다이렉트샵에서 휴대폰을 구매한 고객에게 제공된다.

