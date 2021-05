토요타코리아, 2022년형 캠리 사전계약 시작

캠리 하이브리드 XSE 모델도 추가

[아시아경제 유제훈 기자] 토요타코리아는 전국 토요타 공식 딜러 전시장에서 2022년형 캠리의 사전계약을 시작한다고 3일 밝혔다. 2022년형 토요타 캠리는 오는 18일 공식 출시 예정이다.

이번 모델은 8세대 캠리의 부분변경 모델로, 외관 디자인이 개선됐고 차선 추적 어시스트(LTA), 긴급 제동 보조 시스템(PCS0, 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤(DRCC) 등 예방안전기술 패키지인 토요타 세이프티 센스도 한층 강화됐다.

아울러 새로 출시된 캠리 하이브리드 XSE 모델은 전면 그릴 디자인의 변화로 스포티함을 강조했고, 토요타 하이브리드 시스템을 적용해 높은 연료 효율성을 갖췄다. 토요타코리아는 "새로운 외관 디자인과 강화된 안정성의 2022년형 캠리를 선보이게 됐다"면서 "이와 함께 친환경 트렌드에 맞춰 새롭게 추가된 캠리 하이브리드 XSE 모델 등 신형 캠리를 가까운 전시장에서 직접 만나보길 바란다"고 전했다.

