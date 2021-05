통계청, 전국학생통계활용대회 개최

[세종=아시아경제 김현정 기자] 통계청이 전국 초·중·고교 학생을 대상으로 제23회 전국학생통계활용대회를 개최한다. 이 대회는 학생들이 자료수집 및 분석 등을 직접 수행하여 통계포스터를 작성해 봄으로써 문제해결 능력과 통계적 사고력을 기르도록 하기 위해 마련됐다.

이번 대회 구호는 학생들이 스스로 일상 속 문제를 인지하고, 문제해결 방법을 통계를 활용하여 창의적으로 표현하는 통계포스터를 만들며, 통계로 사회적 가치를 만들어간다는 취지로 ‘우리는 통계 히어로즈!’라고 정했다.

전국학생통계활용대회 참가를 원하는 학생은 3명이내로 팀을 구성하고 이달 3일부터 다음달 18일까지 참가신청을 해야한다. 통계포스터는 6월 21일부터 7월 16일까지 온라인 제출하면 된다. 자세한 내용은 전국학생통계활용대회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

입상자로 선정된 학생에게는 교육부장관상, 통계청장상, 시?도 교육감상과 함께 장학금을 수여한다. 시상은 제27회 통계의 날(9월 1일) 기념식에서 진행되며, 수상작품 전시회는 온라인과 통계교육원에서 실시할 예정이다.

