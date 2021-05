삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,100 전일대비 600 등락률 +0.74% 거래량 8,857,801 전일가 81,500 2021.05.03 11:16 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, '비스포크 냉장고 패밀리허브' 신제품 출시"공매도 재개 영향 無"…오전 코스피·코스닥 모두 오름세“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 는 프랜차이즈 커피 전문 업체인 '커피에 반하다'에 비대면 스마트 주문·결제 솔루션인 '삼성 키오스크'를 공급한다고 3일 밝혔다.

삼성 키오스크는 지난달 22일 서울 삼성동에 위치한 24시간 스마트 무인 운영 카페 '커피에 반하다 스마트 카페' 쇼룸 1호점에 설치됐다. 이를 시작으로 전국 매장에 순차적으로 공급된다.

삼성 키오스크는 카드리더기, 영수증 프린터, QR·바코드 스캐너, NFC(Near Field Communication), 와이파이 등이 탑재된 제품으로 별도 PC 없이도 운영이 가능하다.

스마트 카페 방문객들은 삼성 키오스크를 통해 메뉴를 주문하고 커피에 반하다가 자체 개발한 바리스타 로봇이 제조한 음료를 제공받을 수 있으며, 점주는 매장 원격 관리뿐 아니라 판매 데이터 기반 수요 예측과 재고 관리를 효율적으로 할 수 있다.

