[아시아경제 김대현 기자] 강원 횡성의 한 캠핑장에서 4세 유아를 포함한 일가족 3명이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

2일 오후 1시14분쯤 강원 횡성군 청일면의 한 캠핑장 업주는 30대 후반의 여성과 40대 초반의 남성 등 부부와 4살 난 아들이 숨져 있는 것을 발견해 경찰에 신고했다. 텐트 내부엔 화로와 재가 된 숯, 사용하지 않은 숯 봉지 2개가 발견됐다.

업주는 경찰에 "텐트를 철수하고 퇴실할 시간이 지났는데 아무런 인기척이 없어 확인해 보니 일가족이 쓰러져 있었다"고 말한 것으로 전해졌다.

경기 시흥에서 온 이들 가족은 지난달 30일 오후 2박3일 일정으로 캠핑장을 예약했고, 이날 정오 텐트를 철수할 예정이었다.

경찰은 일산화탄소 중독으로 추정하고 부검을 통해 정확한 사인을 규명할 계획이다.

