이재명 "민주당 새 지도부, 원팀으로 민생개혁 성과 보여야… 국민 마음 돌릴 기회"

[아시아경제 김대현 기자] 이재명 경기도지사가 송영길 더불어민주당 신임 대표 체제가 출범한 것과 관련해 "이제 원팀이 되어 흔들림 없는 실천과 유능한 실력으로 국민께 부응할 일만 남았다"고 언급했다.

2일 이 지사는 자신의 페이스북에 글을 올려 "(당 지도부) 선거기간에 모든 후보께서 국민의 먹고사는 문제, 민생개혁을 제1과제로 말씀하셨다"고 밝혔다.

이 지사는 "당장은 국민께서 매섭게 바라보시겠지만, 아직 마음을 돌릴 수 있는 기회는 있다"며 "작은 민생개혁의 성과가 모여 국민의 실제 삶이 바뀌었음을 입증할 때 국민께서 다시금 개혁의 주체로 인정해주실 것"이라고 말했다.

이어 "새로운 당 지도부가 그 선두에 서길 기대하며 경기도도 적극 함께 하겠다"고 했다.

또한 그는 송 대표를 비롯해 최고위원 당선자들과 탈락한 후보들을 모두 언급하며 축하와 위로를 전했다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr