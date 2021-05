[아시아경제 윤동주 기자] 가정의달 5월 첫 주말을 맞은 2일 도심 공원이나 고궁을 찾은 시민들이 주말을 즐기고 있다. 코로나 19 확진자가 나흘째 600명대를 기록했지만, 계속되는 사회적 거리 두기에 지친 시민들의 발길을 막지 못했다. 상춘객들은 대부분 마스크를 착용하는 등 방역 수칙을 준수하는 모습이었다.

