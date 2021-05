LG전자, '올레드 에보' 앞세워 프리미엄 TV 시장 공략

[아시아경제 우수연 기자]LG전자가 차세대 올레드 TV인 LG 올레드 에보를 앞세워 프리미엄 TV 시장에서 올레드 대세화에 속도를 낸다.

시장조사업체 옴디아는 지난해 365만대 수준이던 올레드 TV 출하량이 올해 60% 가까이 늘어 580만대 규모를 이룰 것으로 예상하고 있다. 매출 기준으로는 전체 TV 시장에서 사상 첫 두 자릿수 점유율을 달성할 것으로 전망된다. 올레드 TV의 평균판매가격이 일반 LCD TV의 4배 이상인 프리미엄 제품임을 감안하면 이례적인 성장세다.

최근 홍콩에서 현지 미디어와 거래선 관계자들을 초청해 진행한 신제품 소개 행사에서도 LG 올레드 에보의 진화한 화질과 디자인이 참석자들로부터 높은 관심을 받았다. LG전자는 홍콩섬 소재 대형 갤러리에 다양한 콘셉트의 공간을 마련하고 48형부터 83형에 이르는 4K 모델과 최대 88형에 이르는 8K 모델로 구성된 라인업을 소개했다.

LG 올레드 에보는 효율을 높인 차세대 올레드 패널을 사용해 더 선명하고 밝은 화질을 표현한다. 65형(대각선 길이 약 165센티미터) 기준 20mm가 채 되지 않는 두께로 벽에 밀착하는 갤러리 디자인이 더해져 성능과 디자인 모두 정점에 올랐다는 평가를 받는 제품이다.

유력 외신들도 LG 올레드 에보의 진화한 성능에 찬사를 쏟아내고 있다. 최근 영국 IT 전문매체 테크레이더는 LG 올레드 에보(65G1)에 5점 만점에 5점을 부여하며 에디터스초이스(Editor’s Choice)로 선정했다. 매체는 "이 제품은 올레드만의 명암비와 블랙 표현에 더 밝아진 화면이 더해져 LG가 만들어 낸 올레드 TV 가운데 단연 최고"라고 평가했다.

또 미국 씨넷은 이 제품을 두고 "최고의 명암비, 완벽한 시야각 등은 물론이고 일관된 화질을 보여준다"고 평가하며 "지금까지 테스트한 제품 가운데 최고의 TV"라고 극찬했다. 영국 유명 라이프스타일 매거진 지큐는 LG 올레드 에보에 "의심할 여지 없이 LG가 지금까지 만든 올레드 TV 가운데 최고"라며 "LG의 TV 기술을 새로운 차원으로 끌어 올린 제품"이라고 평가했다.

남호준 LG전자 HE연구소장(전무)은 "보다 많은 고객이 LG 올레드 TV만의 압도적 화질과 디자인 혁신을 경험할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.

