SKT, 홍대 T팩토리에서 ‘양자보안’ 게임 이벤트

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤은 홍대 거리에서 운영 중인 국내 최고 수준의 ICT 멀티플렉스 ‘T팩토리’에서 각종 게임을 즐길 수 있는 ‘스테이지 Q(Stage Q)’ 이벤트를 실시한다고 2일 밝혔다.

스테이지 Q는 SKT가 지난달 23일 선보인 양자보안 5G 스마트폰 ‘갤럭시 퀀텀2’ 출시를 기념해 마련한 대규모 행사로, T팩토리를 방문한 고객은 누구나 8종의 게임을 체험할 수 있다.

SK텔레콤은 T팩토리 전체 공간에 퀀텀2 스마트폰의 양자보안 기술을 주제로 8개의 게임존을 설치했다. ▲해커키와 퀀텀키를 사용해 카드 짝을 맞추며 양자보안을 이해할 수 있는 ‘Q 카드게임’ ▲갤럭시 퀀텀2 단말 스펙과 QRNG(Quantum Random Number Generator ; 양자난수생성) 기술에 대한 문제를 맞추는 ‘Q 퀴즈’ ▲영화 미션임파서블 명장면을 차용해 레이저 미로를 통과하는 ’임파서블 Q’ 게임 등이다.

또한 앞서 축구 국가대표 출신 이영표와 조원희가 ‘로봇 골키퍼’를 상대로 맞대결을 펼친 ‘로봇 에어하키’도 5월 중순부터 T팩토리에서 직접 체험 가능하다.

이와 함께 T팩토리에서 제 공중인 게임도 더욱 새롭게 경험할 수 있다. ▲초대형 조이스틱과 디스플레이로 디지털 뽑기 게임을 즐기는 ’자이언트 Q 픽(Giant Q Pick)’ ▲100여 종의 5GX 클라우드 게임이 제공되는 ’Xbox Q 레이싱 게임’ ▲200여 종의 VR 게임이 탑재된 ‘오큘러스 퀘스트2’ 등이 마련돼 있다.

SK텔레콤은 스테이지 Q 이벤트에 참여한 고객에게 ▲SKT의 구독형 상품 무료이용권 ▲T팩토리 기념품 ▲미로 큐브 토이 ▲라이팅 밴드(팔찌) 등을 선물로 지급한다. 이밖에도 이벤트를 통해 ▲갤럭시 퀀텀2 스마트폰 ▲갤럭시 버즈 프로 ▲JBL 블루투스 스피커 등의 경품도 추첨을 통해 제공한다.

김성수 SK텔레콤 모바일CO장은 “양자보안 5G 스마트폰 갤럭시 퀀텀2 출시를 기념해 보안기술에 대한 MZ세대의 이해를 돕고, SKT의 다양한 구독형 상품을 경험할 수 있는 기회를 제공하기 위해 스테이지 Q 이벤트를 마련했다”며 “T팩토리의 플렉스 스테이지(Flex Stage)에서 국내외 파트너사들과의 협력을 바탕으로 다양한 ICT 기술과 서비스를 고객에게 지속적으로 선보여 나갈 예정”이라고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr