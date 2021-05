LG화학, 첨단소재 세자릿수 신입·경력직원 뽑는다

[아시아경제 최대열 기자] LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 932,000 전일대비 19,000 등락률 -2.00% 거래량 657,252 전일가 951,000 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…삼성전자 팔고 LG화학 사고 기관·외국인 '팔자'에 3140선까지 밀려…"단계적 내수 회복 기대"기관·외국인 매도에…코스피 약보합세 close 은 대규모 신입·경력사원 채용을 위해 2일부터 입사지원서를 받기로 했다. 양극재·분리막 등 배터리 소재를 비롯해 친환경 재생 폴리카보네이트(PCR PC) 등 엔지니어링 소재, 유기발광다이오드(OLED) 등 IT소재, 역삼투압(RO)필터 등 첨단소재사업 전 분야에서 세 자릿수 규모로 뽑기로 했다. 2019년 첨단소재사업본부 출범 후 단일 채용규모로는 가장 많은 수준이라고 회사는 전했다.

접수는 오는 11일까지다. 서류심사 후 인정석검사, 1·2차 면접을 거친다. 최종 합격자는 7월중 입사하며 입문과정을 거쳐 각 조직에 배치된다. 회사 측은 앞서 지난달 1분기 실적을 발표하면서 올해 4조원 후반대인 첨단소재부문 매출을 5년 내 두 배가량 늘리겠다는 목표를 내놨다.

LG화학은 배터리 소재분야를 육성하기 위해 공장을 늘리거나 새로 짓는 등 생산능력을 늘려나가고 있다. 지난해 말부터 진행중인 청주공장 증설에 올해 말 공사에 들어가는 구미공장이 완공되면 LG화학의 양극재 생산능력은 지난해 4만t에서 2026년 26만t 규모로 대폭 늘어난다. 아울러 방열접착제·BAS 등 흩어져있던 배터리 소재사업을 첨단소재사업본부로 통합했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr