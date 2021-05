인도 수도 뉴델리 봉쇄 조치 1주 연장

[아시아경제 박병희 기자] 코로나19 대확산에 따라 인도 수도 뉴델리의 봉쇄 조치가 1주 더 연장된다.

1일 NDTV 등 인도 언론에 따르면 아르빈드 케지리왈 델리 주총리는 이날 오후 자신의 트위터에서 봉쇄 조치를 1주 연장한다고 밝혔다. 이에 따라 뉴델리는 10일 오전까지 봉쇄된다.

뉴델리의 봉쇄 조치는 지난 19일 1주일 예정으로 도입됐으나 이번까지 1주일씩 두 차례 연장 조치가 취해졌다.

봉쇄 기간 동안 뉴델리의 모든 업체와 상점, 쇼핑센터, 시장, 교육기관, 극장, 식당, 공원, 스포츠시설은 문을 닫고 일반인의 통행은 금지된다. 사회, 정치, 스포츠, 종교, 문화 활동도 금지된다. 다만, 공무원·의료진·환자 등의 통행은 허용되며 식료품 등 필수품 배달도 가능하다.

뉴델리의 신규 확진자 수는 지난 2월 중순 100명 아래로까지 떨어졌지만 3월 들어 폭증했다.

지난달 30일 신규 확진자는 2만7047명, 누적 확진자 수는 114만9333명을 기록 중이다.

신규 사망자 수는 최근 300명대 후반을 기록하고 있다.

