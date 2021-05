[아시아경제 송승섭 기자]1일 제 961회 로또 복권 추첨에서 ‘11, 20, 29, 31, 33, 42’가 1등 당첨번호로 뽑혔다. 2등 보너스 번호는 ‘43’이다.

