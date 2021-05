불 난 집 앞에서 웃고 있는 이 사진…6억에 팔렸다

[아시아경제 황수미 기자] NFT(NonFungible Token,대체불가토큰) 기술이 적용된 사진이 온라인 경매에서 약 6억 원에 낙찰됐다. 사진 속엔 화재 현장에서 미묘한 웃음을 짓고 있는 한 소녀의 모습이 담겨 있다.

지난 29일(현지 시각) 주요 외신에 따르면 16년 전 미국 노스캐롤라이나주(州) 주택가 화재 현장에서 찍힌 이 사진의 NFT가 최근 온라인 경매에서 180이더(가상화폐 이더리움의 단위)에 낙찰됐다.

1이더는 이날 한국 가상화폐 거래 사이트 코인원 시세 기준 약 325만 원으로, 180이더는 약 5억8000만 원이다.

NFT는 비트코인 같은 가상화폐처럼 블록체인 기술을 활용해 디지털 콘텐츠에 고유한 인식 값을 부여한 것으로, 최근 투자 대상으로 급부상하고 있다.

사진 속 꼬마 주인공은 당시 4살이었던 조이다. 그녀는 2005년 미국 노스캐롤라이나주(州) 어느 토요일 아침, 가족과 함께 집 밖으로 나와 화재 현장을 방문했다. 당시 아마추어 사진작가였던 조이의 아버지는 조이에게 미소를 지어달라고 부탁했고, 화재 현장을 배경으로 조이를 사진에 담았다. 그렇게 찍힌 사진이 바로 '재앙의 소녀(Disaster girl)'라고 불리고 있는 사진이다.

이 사진은 2007년 한 사진 콘테스트에서 상을 받으며 대중에 알려졌다.

화재 현장에서 미묘한 웃음을 짓고 있는 조이의 어릴 적 사진은 이후 미국에서 인터넷 '밈(Meme)'으로 자리 잡았고, 각종 재난 사고 현장에 합성되며 유머 소재로 사용됐다.

조이는 "사람들이 내 사진을 얼마나 창의적으로 이용하는지 보는 게 즐거웠다"며 "여러 사건에 내 사진이 합성되는 것을 보면서 나도 몇 번 웃었다"고 말했다고 NYT는 전했다.

현재 노스캐롤라이나대 4학년인 조이는 평화, 전쟁, 방어를 공부하고 있다. 그는 이번 경매를 통해 번 돈으로 학비 대출금을 갚고, 자선사업에도 기부할 것이라고 밝혔다.

