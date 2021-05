'당근 거지' 조심하세요, 무료 나눔 하려다 봉변당한 분식집 사연

[아시아경제 권서영 기자] 중고 거래 플랫폼 '당근마켓'에서 이웃에게 떡볶이를 무료로 나눔 한다는 글을 올렸다가 봉변을 당한 자영업자의 사연이 이목을 끌었다.

최근 각종 온라인 커뮤니티에는 '당근마켓 떡볶이 나눔 대참사'라는 제목의 게시물이 올라왔다. 게시물 속 내용에 따르면 분식집을 운영하는 자영업자 A씨는 온라인 중고 거래 플랫폼 '당근마켓'에 "영업 첫날인데 떡볶이가 너무 많이 남아서 무료 나눔을 하겠다"며 글을 올렸다. 그는 "채팅 선착순 7인까지 (무료 나눔이) 가능할 것 같다"고 말했다.

이에 게시물을 본 많은 이용자가 A씨에게 채팅 메시지를 보냈다. 글이 올라온 지 20분 만에 떡볶이 7인분이 모두 소진된 것으로 알려지기도 했다. 그러나 떡볶이 나눔 과정이 마냥 순탄하지는 않았다. A씨에게 공격적으로 채팅 메시지를 보낸 사용자가 나타났기 때문이다.

게시물 속 A씨가 공개한 것으로 추측되는 채팅 화면에는 다른 사용자가 보낸 듯한 "(떡볶이가) 얼마나 있어요?", "우리는 아이가 많아서요. 아이가 4명이라서 1인분은 적어요" 등의 메시지가 담겨 있었다. 이어 채팅 상대방은 "다음부터 그러지 마세요"라고 말하는 등 A씨에게 일반적으로 면박을 주기도 했다.

게시물의 내용을 접한 누리꾼들은 '당근 거지'라며 채팅을 보내온 사용자를 비판하는 반응을 보였다. '당근 거지'란 당근마켓 내의 비매너 거래자들을 일컫는 말이다. 이들은 판매자에게 터무니없는 할인이나 무료 나눔을 요구하는가 하면, 구매 후 오랜 시간이 지난 물건의 환불을 요구하기도 한다. 또 나눔을 받은 물품이나 거래가 끝난 물건을 더 비싸게 되팔기도 해 빈축을 사고 있다.

권서영 인턴기자 kwon1926@asiae.co.kr