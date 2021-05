[아시아경제 임온유 기자] 1일 오전 10시 27분께 일본 동북 지방 미야기현 앞바다에서 규모 6.6의 강진이 발생했다고 일본 기상청이 발표했다.

발표에 따르면 진원지는 북위 38.1도, 동경 141.8도 해상이며, 진원의 깊이는 약 60㎞다.

기상청은 "이번 지진으로 쓰나미(지진해일) 우려는 없다"고 설명했다.

