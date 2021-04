美 4일부터 인도 여행객 입국 중단

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국이 인도에서 오는 여행객들의 입국을 오는 4일부터 중단하기로 했다. 코로나19 사태가 급격히 확산하는 인도발 변이 바이러스 확산을 막기 위한 대응으로 풀이된다.

젠 사키 백악관 대변인은 30일(현지시간) "질병통제예방센터(CDC)의 권고에 따라 미 행정부는 인도에서 오는 여행객의 입국을 중단하기로 했다"라고 발표했다. 미국 시민권자, 영주권자에게는 이번 조치가 적용되지 않는다.

인도는 하루 38만명 이상의 신규 코로나19 감염과 3000명 이상의 사망자가 발생하며 심각한 위기를 맞고 있다.

미국 정부는 하루 전 인도에 2000회분의 아스트라제네카 백신과 백신 제조용 물자, 의료용 산소 등을 제공했지만 인도 내 자국민의 철수를 권고하고 대사관 인력의 자진 철수도 권하고 있다. 미국은 인도에서 오는 항공기 취항은 중단하지 않고 있다.

