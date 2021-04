文 "백신 접종해 준 간호사, 가짜뉴스로 마음고생…백신 접종 협조해달라"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 코로나19 백신 접종 후 가짜뉴스에 시달린 간호사에게 위로를 전했다며 국민들의 백신 접종 협조을 요청했다.

문 대통령은 30일 소셜네트워크서비스(SNS) 메시지를 통해 "방미 준비를 위해 오늘 아내와 함께 아스트라제네카 백신 2차 접종을 받았는데, 1차 때와 같은 간호사님이 접종을 해 주었다"며 이같이 밝혔다.

문 대통령은 "접종을 받은 저는 별 고생이 없었는데, 접종을 해준 분이 가짜뉴스와 악플로 마음고생을 했다고 들어서 위로의 마음을 전했다"며 "보건소에서는 그 일과 무관하게 접종이 순조롭게 진행되고 있다고 한다"고 말했다.

문 대통령의 첫 백신 접종 이후 'AZ가 아닌 다른 백신으로 바꿔치기를 했다'는 허위사실이 퍼지면서 해당 간호사와 보건소에 협박전화가 오는 등 홍역을 치른 것을 두고 한 말이다.

문 대통령은 "전국적으로도 백신 접종에 속도를 내고 있다"며 오늘 0시 현재 1차 접종자가 305만6000명, 2차 접종자가 19만8000명을 기록하며 목표를 초과했다고 강조했다.

이어 "국민들께서 지금처럼 협조해주시면 상반기 1200만 명의 접종과 11월 집단면역의 목표를 앞당겨 달성할 수 있을 것"이라며 "그러기 위해 정부는 접종 속도를 더욱 높여나가는 한편, 부작용에 대해서도 충분히 주의를 기울이겠다"고 덧붙였다.

