[아시아경제 조성필 기자] 효성 효성 004800 | 코스피 증권정보 현재가 99,400 전일대비 1,100 등락률 -1.09% 거래량 100,017 전일가 100,500 2021.04.30 15:30 장마감 관련기사 효성 ESG 경영위원회 출범…"100년 효성 위한 지속가능 경영 추진"효성·효성첨단소재, CDP '탄소경영 섹터 아너스' 수상[클릭 e종목]"효성, 자회사 실적 개선에 1분기 호실적 기대" close 은 연결 기준 올해 1분기 영업이익이 1006억원으로 지난해 동기보다 1788% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 30일 공시했다. 매출은 6869억원으로 작년 동기 대비 9% 증가했다. 순이익은 917억원으로 흑자로 돌아섰다.

