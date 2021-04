을지대 스포츠아웃도어학과, 팀맥스어드밴처와 산학협력 MOU

[아시아경제 한진주 기자] 을지대학교 스포츠아웃도어학과와 아웃도어산업연구소가 팀맥스어드밴처와 ‘아웃도어 산업 관련 전문인력 양성·콘텐츠 발굴 협력을 위해 업무협약을 체결했다.

산학협력 업무협약에 따라 양 기관은 ▲스포츠아웃도어학과 전공심화프로그램(ECO SPORTS) 활동지원 및 협력 ▲학과 인턴십 프로그램 활성화 ▲양 기관의 보유 시설·장비 이용 시 혜택 제공 ▲양 기관의 전문 인력·기술 교류 활성화 등 협력 가능한 모든 사항을 적극 진행하기로 했다.

을지대학교 스포츠아웃도어학과는 국내 최초 개설한 아웃도어스포츠 관련 학과로서 올해 학과 전공심화프로그램(TISOP)을 도입해 전공실와 전공학습 역량을 한 단계 발전시킬 수 있는 학과 특화 프로그램을 운영 중이다.

을지대학교 아웃도어산업연구소는 2014년 설립된 국내 최초 아웃도어산업 관련 연구소로 아웃도어 관련 연구사업, 사회공헌사업, 아웃도어 브랜드와 산학협력사업 등 다양한 분야에서 사업을 진행하고 있다. 팀맥스어드밴처는 자전거, 카약, 캠핑, 백컨트리 스킹 여행들을 전문으로 하는 어드벤처 여행사다.

