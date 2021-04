속보[아시아경제 성기호 기자] NH농협금융지주가 30일 올해 1분기 순이익이 6044억원으로 작년 1분기(30387억원)보다 78.4% 늘어난 것으로 집계됐다고 밝혔다. 농협중앙회에 납부하는 분담금을 부담하기 이전 순이익은 6822억원이다. 최대 자회사인 농협은행의 1분기 순이익은 4097억원으로 작년 같은 기간보다 29.6%(935억원) 늘었다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr