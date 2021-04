전남도교육청, 존중·감사의 ‘손편지 쓰기’ 실시

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 5월 가정의 달을 맞아 도내 학생들을 대상으로 ‘존중과 감사의 손편지 쓰기’를 실시한다고 30일 밝혔다.

이번 행사는 코로나19 장기화로 온라인 수업과 비대면 활동이 증가해 5월 한 달 동안 ‘손편지 쓰기’를 통한 인성교육 활성화를 위해 진행한다.

도교육청은 서로 존중하고 감사하는 분위기 확산을 위한 교육활동의 목적으로 교과 및 창체 시간을 활용해 ▲감사 손편지 쓰기 ▲조부모·부모 생일에 손편지 쓰기 등을 실시하도록 일선 학교에 안내했다.

그동안 도교육청은 학교에서 부모와 조부모, 이웃과 친구 등에게 고마운 마음을 편지나 엽서로 전달하는 손편지 쓰기 캠페인을 가정의 달과 명절 등에 꾸준히 진행했다.

장석웅 교육감은 “코로나19 장기화로 교우 간, 가족 간 관계 맺기가 어려워지고 있고, 사회적 관계 부재로 인해 자아존중감이 낮아지고 우울감이 커지고 있다”며 “앞으로도 학생들이 조부모, 부모와 이웃에 대해 존중과 감사의 마음을 전할 수 있도록 손편지 쓰기를 지속해서 전개하겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr