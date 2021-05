"마스크 착용하고 방송했으면" 잇따르는 연예계 확진에 시청자 '공분'

방송가·공연계, 코로나19 확진 소식 잇달아

누리꾼 "연예인도 마스크 착용해야"

전문가 "느슨한 방역 태도, 시청자에게 악영향"

[아시아경제 허미담 기자] "마스크 착용하고 방송하면 안 되나요?"

최근 방송가와 공연계에서 코로나19 확진 사례가 이어지면서 연예계의 안일한 방역 상태를 지적하는 목소리가 높아지고 있다. 다른 직종에 비해 '방송'이라는 이유로 방역수칙을 무시하는 것은 적절치 않다는 지적이다. 일각에서는 이를 '방역 특혜'라고 지적하며 연예계도 방역을 강화해야 한다고 주장한다. 전문가는 수십 명이 모이는 촬영 현장 특성상 확진자가 한명이라도 나올 경우, 큰 파장을 불러일으킬 수 있다고 지적했다.

최근 뮤지컬 배우와 아이돌그룹 멤버 등 연예계에서 코로나19 확진 소식이 잇달아 나와 논란이 일고 있다. 5월 개막을 앞둔 뮤지컬 '드라큘라'의 주연배우 손준호·신성록·전동석·강태을 등 4명은 최근 코로나19 확진 판정을 받았다.

지난 28일 '드라큘라' 제작사 오디컴퍼니는 공식 인스타그램을 통해 "뮤지컬 '드라큘라'를 연습하던 배우가 코로나19 확진 판정을 받아 일부 인원이 밀접 접촉자로 분류됐었다"며 "자가격리 중 추가로 3명이 코로나19 확진 판정을 받게 됐다"고 밝혔다. 현재 이들은 모두 생활치료센터에 입소해 치료를 받고 있는 것으로 전해졌다.

그런가 하면 아이돌그룹 디크런치의 멤버 현욱과 O.V도 확진 판정을 받았다. 소속사 아이그랜드코리아는 현욱과 O.V가 최근 미약한 감기 기운을 느껴 자발적으로 검사를 받은 결과, 지난 24일 오전 최종 확진 판정을 받았다고 밝혔다. 이로 인해 이들과 음악방송에 함께 출연했던 가수 강다니엘과 윤지성 등도 선제적 검사를 받았다.

연예인들의 코로나19 확진 소식이 이어지면서 제대로 된 방역 대책이 필요하다는 목소리가 나오고 있다.

한 누리꾼은 "연예인들은 코로나19를 피해 가는 거냐. '방역 수칙 지키고 있다'라는 자막만 써놓으면 뭐 하나. 거리두기를 지키지도 않고, 마스크 착용도 하지 않는데 무슨 방역 수칙을 지키고 있다는 말인가"라고 꼬집었다.

이어 "국민들은 5인 이상 만나지도 못하고 불편해도 마스크를 꼭 착용해야 한다. 그런데 방송을 보다 보면 코로나19가 종식된 것 같다"라며 "방송이라고 해서 방역 대책에 예외를 두면 안 된다"고 강조했다.

감염병예방법 개정에 따라 지난해 11월13일부터 감염병 전파 우려가 큰 장소와 시설 등에서 마스크 착용 의무화가 시행 중이다. 그러나 얼굴을 보여야 하는 공연과 방송은 이 같은 조항에서 예외다. 이에 따라 대부분의 연예인은 방송 출연 시 마스크를 착용하지 않아 왔다.

그러나 지난해 방송계의 방역지침을 지적하는 목소리가 나오면서 대다수의 프로그램은 '코로나19 방역 수칙을 준수했다'는 취지의 안내 자막을 표시하기 시작했다. 다만 여전히 출연진들이 마스크 착용을 하거나 사회적 거리두기를 준수하는 등의 모습을 보기는 어렵다.

앞서 지난 13일 첫 방영한 MBN '보이스킹'도 '개인 방역 수칙을 준수했다'는 자막을 내보냈으나, 90명이 넘는 출연자가 마스크를 착용하지 않은 채 한 무대에 올라 논란이 일었다.

이렇다 보니 일각에서는 이를 '방역 특혜'라고 지적하며 방송가가 지나치게 안일한 모습을 보인다고 지적했다. 또 다른 누리꾼은 "연예인들이 마스크를 착용하지 않은 채 이리저리 돌아다니는 걸 보면 어이가 없다. 다른 세상에 사는 사람들 같다"라며 "요즘은 입이 보이는 마스크도 많지 않나. 그런 거라도 제발 착용했으면 좋겠다"고 했다.

수십 명이 모인 촬영 현장 특성상 확진자가 한 명이라도 발생할 시 집단감염으로까지 이어질 확률이 높다. 특히 마스크 착용 등이 제대로 지켜지지 않은 상황에서 이 같은 위험은 더욱 크다.

골프선수 출신 방송인 박세리도 코로나19 확진 판정을 받은 손준호와 마스크를 착용하지 않은 채 방송을 함께한 뒤 코로나19 확진 판정을 받았다.

전문가는 방송계의 느슨한 방역 상태를 지적하며 방역 수칙을 강화할 필요가 있다고 제언했다.

정덕현 대중문화평론가는 "최근 들어 방송가의 방역 수칙이 더 느슨해진 경향이 있다. MBN '보이스킹'에서도 많은 출연진이 마스크 없이 무대에 올라 논란이 됐다"라며 "'사전 방역을 했다'고 공지하더라도 마스크를 착용하지 않은 채 한곳에 모여 있는 장면을 보여주는 것 자체가 시청자들에게는 좋지 않은 영향을 준다"고 지적했다.

이어 "특히 방송업계는 현장 스텝이나 출연진 등 많은 사람이 모여 촬영하는 만큼 한두 명의 확진자가 나와도 미칠 파장이 클 수 있다. 조심할 필요가 있다"고 꼬집었다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr