[아시아경제 이민지 기자] 롯데제과 롯데제과 280360 | 코스피 증권정보 현재가 138,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 14,330 전일가 138,000 2021.04.30 11:20 장중(20분지연) 관련기사 민명기 롯데제과 대표 "메가 브랜드 육성·ESG 경영 고도화" 페이커가 입고,먹으면 뜬다…'언택트 최적화' 게임 마케팅 바람민명기 롯데제과 대표 "경영효율화 작업 지속…수익 향상 꾀할 것" close 는 1분기 영업이익으로 260억원을 기록해 전년동기대비 41% 성장했다고 30일 공시했다. 매출액은 1.2% 늘어난 5080억원을 기록했고 순이익은 153억원으로 11079% 성장했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr